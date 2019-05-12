أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين القحطاني، حيث تسلم سموه خلال الاستقبال التقرير الإحصائي السنوي لجهود مديرية مكافحة المخدرات للعام الحالي.
واستمع لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال المدة الماضية، التي تمثلت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.
ونوه الأمير فيصل بن نواف بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.
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