تدشين رحلات العمرة للمسلمين الجدد والجاليات بينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - ينبع دشن مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع عبدالعزيز القرافي رحلات العمرة للمسلمين الجدد والجاليات لعام 1440هـ، برعاية مؤسسة العنود الخيرية، حيث انطلقت عند التدشين ثلاث رحلات بمعدل 150 معتمر، كما سينفذ المكتب رحلات للجاليات العربية وغير العربية. وأكد مدير المكتب أن البرنامج يأتي عونا وتسهيلا للمسلمين لأداء مناسكهم وعباداتهم، وسينفذ المكتب 18رحلة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.



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