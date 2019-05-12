أمانة نجران تطلق الهوية الجديدة لمشروع صحة البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت أمانة منطقة نجران، الهوية الجديدة لمشروع صحة البيئة داخل نطاق مدينة نجران، التي تحتوي على معدات وآليات وأجهزة رش متنوعة ومصائد وكوادر بشرية بهوية جديدة، لضمان تنفيذ الأعمال اليومية بما يحقق معايير الجودة والسرعة والدقة في أعمال الرش والمكافحة لنواقل الأمراض.

وأبان أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الهوية الجديدة لمشروع صحة البيئة تأتي انطلاقًا من التزام أمانة نجران بتوفير بيئة صحية آمنة من الأمراض ونواقلها لسكان المدينة.

من جهته أوضح وكيل الأمين للخدمات، فرج بن سالم آل منصور إن الهدف الرئيسي من مشروع صحة البيئة الجديد هو القيام بأعمال المكافحة الشاملة للقضاء على الحشرات ومصادر تكاثر نواقل الأمراض، ومنع وصولها للسكان وذلك باستخدام عدد من التدابير ووسائل الحماية الوقائية، وذلك من خلال أجهزة الرش بالرذاذ وأجهزة الضباب الحراري وأجهزة رذاذ متناهي الصغر المحمولة على سيارات مخصصة، وأجهزة رذاذ محمول على الكتف، ومصائد ضوئية.