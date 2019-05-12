دبي تنال شهادة "جينيس" بأكبر مبنى على شكل برواز في العالم

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دبي - بواسطة محمد فارس حصل المعلم السياحي البارز بالإمارات (برواز دبي) على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بصفته "أكبر مبنى على هيئة برواز" بالعالم.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي الذي تسلم شهادة الموسوعة "هذه الشهادة دليل على الإنجازات المعمارية الفريدة التي شيدتها إمارة دبي، ونفخر بتنفيذ هذه الأيقونة الجمالية والمعلم المعماري الحضاري، وما يختزله من معانٍ تسلط الضوء على ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها".
وأضاف للصحفيين اليوم السبت: "ستسهم الشهادة في الترويج للمشروع خصوصًا ولمدينة دبي عمومًا، وتعزيز الحركة السياحية المتنامية في الإمارة، كما أن هذا الإنجاز يُعد امتداداً لمجموعة من الإنجازات التي حققها برواز دبي منذ افتتاحه، حيث استطاع البرواز أن يستقطب أكثر من مليون زائر في عامه الأول، فضلاً عن مجموعة من الجوائز التي حازها باعتباره تحفة معمارية وهندسية تجذب أنظار العالم".
ويقع البرواز في قلب مدينة دبي ليشكل إطارا أمام من يشاهده يحيط بمعالم دبي الحديثة من جانب ومعالمها التاريخية والتراثية من جانب آخر.
كما يوفر البرواز لزواره صورًا وفيديوهات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها المستقبلية الطموحة.
ويبلغ طول البرواز 150.24 مترا وعرضه 95.53 مترا، ويضم داخله متحفاً يحكي قصة تطور المدينة باستخدام أحدث وسائل العرض.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.