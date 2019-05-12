، موقع إماراتي: "أمن الدولة" درع سعودية ضدّ مخططات الإرهاب الأسود ،

محمد بن مسعود - الدمام - في معرض تعليقه على العملية الاستباقية للرئاسة ضدّ خلية القطيف الإرهابية

في تأكيد لنجاحاتها المتوالية والضربات الاستباقية لبؤر الإرهاب، وصف موقع إخباري إماراتي رئاسة أمن الدولة بالمملكة، بأنها إحدى دروع السعودية ضدّ مخططات الإرهاب الأسود في المملكة.

وقالت بوابة العين الإخبارية الإماراتية، اليوم الأحد، إن رئاسة أمن الدولة التي أُنشئت في يوليو من عام 2017 بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حققت عديداً من النجاحات والضربات الاستباقية الناجحة لبؤر الإرهاب دون السماح لها، بإحداث أيّ أضرارٍ وتنفيذ مخططات الشر المُعدة لها.

واستشهدت بوابة العين بالضربة الأمنية الجديدة لرئاسة أمن الدولة، كمؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية، أمس السبت، وتمكنها من القضاء على خلية كانت تخطّط لاستهداف منشآت حيوية.

وقالت رئاسة أمن الدولة، إنه: "تمّ القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر كانت تخطّط لاستهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية".

وأضافت أن "العملية الأمنية الاستباقية تمّت في بلدة تاروت بمحافظة القطيف"، دون أيّ إصابات بين المدنيين أو رجال الأمن.

وقال الموقع الإخباري في تقريرٍ له اليوم: يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة تتبع رئيس مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يعني أشد درجات الحرص على المتابعة والإشراف والتوجيه منه في أن يقوم جهاز رئاسة أمن الدولة بكل جزئيةٍ من مهامه بكفاءةٍ وجودةٍ عاليتين لا تقبل إلا منتهى اليقظة والاستشعار لكل ما يحفظ للدولة أمنها في سائر قطاعاتها.