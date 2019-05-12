، فيديو.. قبل شراء ملابس #الإحرام والتوجّه للعمرة.. #لازم_تعرف هذه المعلومة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دراسة علمية لـ "المواصفات" كانت قد كشفت أرقاماً صادمة عن المتداول بالسوق

نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المعتمرين ومَن ينوون شراء الإحرام، الانتباه من تلك المصنوعة من البوليستر؛ مؤكدة أنها تسبّب إجهاداً حرارياً للجسم.

وقالت الهيئة عبر مقطع فيديو لأحد المختصين وضمن حملة #لازم_تعرف: الإحرام المصنوع من الألياف البوليستر له خاصية عالية في نفاذية الهواء أعلى من المصنوع من الألياف القطنية، وبالتالي يعمل على انتقال الحرارة من البيئة الخارجية إلى الجسم، وبالتالي يسبّب إجهاداً حرارياً؛ لذا يجب أن يكون لباس الإحرام قطنياً ١٠٠ بالمائة.

يُذكر أنه في يناير الماضي أعلنت "المواصفات"، أرقاماً صادمة كشفتها دراسة علمية عن لباس الإحرام المتداول بالسعودية؛ حيث اتضح أن 73 % من واردات لباس الإحرام إلى المملكة مصنوعة من البوليستر وهي غير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك ضمن دراسة نشرت الهيئة نتائجها وأجراها مركز البحوث والدراسات التابع للهيئة، وكانت تهدف إلى دراسة سلوك انتقال الرطوبة من الجسم إلى الخارج بوساطة قماش ملابس الإحرام، وهدفت أيضاً إلى تطوير المواصفة القياسية السعودية الخاصة بتقييم ملابس الإحرام.

ووفق الدراسة تمّ جمع 100 عيّنة سُحبت من واردات 9 دول، وتمّ إجراء 14 اختباراً عليها في دراسة استمرت 6 أشهر.

واتضح أن جميع العيّنات غير مقاومة للبكتيريا وغير مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، كما أن 41 % من عيّنات الإحرام حقّقت مستوى جودة أقل من المطلوب، كما اتضح أن عيّنات ملابس الإحرام المصنوعة من القطن تتحلل بيولوجياً بعد 60 يوماً بعكس المصنوعة من البوليستر التي لا تتحلل.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 50 % من العيّنات لم تجتز اختبار قوة الشد، واتضح أن 2 % فقط هو حجم الصناعة المحلية لملابس الإحرام.