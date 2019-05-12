، "فولكس فاجن" تعلن استدعاء أكثر من 90 ألف سيارة من هذه الدولة ،

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تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"، استدعاء 92621 سيارة في السوق الصينية؛ بسبب عيوب فنية في وحدات التحكم بصندوق التروس.
ونقل موقع "china.org" بيانًا جاء فيه أن الاستدعاء سيبدأ في 28 يونيو المقبل، ويشمل أكثر من 10 طرازات بينها "بيتل" و"جولف" و"شيروكو" و"أودي" و"ساجيتار".
وبحسب "سبوتنيك عربي"، قد تؤدي وحدات التحكم المَعِيبة في صندوق التروس، إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة؛ مما يشكل مخاطر تهدد السلامة، وأشارت الشركة إلى أن استبدال الوحدات المعيبة سيتم مجانًا.
وكانت فولكس فاغن، قد أعلنت مطلع العام الجاري، أن مبيعاتها حققت رقمًا قياسيًّا في العام الماضي 2018؛ حيث باعت الشركة 6.24 مليون سيارة في أنحاء العالم العام الماضي.
وأوضحت أنها بهذه المبيعات، سجّلت رقمًا قياسيًّا ينطوي على زيادة 0.2% مقارنة مع 2017، وصرّح يورغن شتاكمان مدير مبيعات الشركة في بيان: "اتسم العام 2018 بالغموض في بعض المناطق وخاصة في النصف الثاني من العام".
"فولكس فاجن" تعلن استدعاء أكثر من 90 ألف سيارة من هذه الدولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"، استدعاء 92621 سيارة في السوق الصينية؛ بسبب عيوب فنية في وحدات التحكم بصندوق التروس.
ونقل موقع "china.org" بيانًا جاء فيه أن الاستدعاء سيبدأ في 28 يونيو المقبل، ويشمل أكثر من 10 طرازات بينها "بيتل" و"جولف" و"شيروكو" و"أودي" و"ساجيتار".
وبحسب "سبوتنيك عربي"، قد تؤدي وحدات التحكم المَعِيبة في صندوق التروس، إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة؛ مما يشكل مخاطر تهدد السلامة، وأشارت الشركة إلى أن استبدال الوحدات المعيبة سيتم مجانًا.
وكانت فولكس فاغن، قد أعلنت مطلع العام الجاري، أن مبيعاتها حققت رقمًا قياسيًّا في العام الماضي 2018؛ حيث باعت الشركة 6.24 مليون سيارة في أنحاء العالم العام الماضي.
وأوضحت أنها بهذه المبيعات، سجّلت رقمًا قياسيًّا ينطوي على زيادة 0.2% مقارنة مع 2017، وصرّح يورغن شتاكمان مدير مبيعات الشركة في بيان: "اتسم العام 2018 بالغموض في بعض المناطق وخاصة في النصف الثاني من العام".
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
11:33 AM
10 طرازات بينها "بيتل" و"جولف" و"شيروكو" و"أودي" و"ساجيتار"
تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"، استدعاء 92621 سيارة في السوق الصينية؛ بسبب عيوب فنية في وحدات التحكم بصندوق التروس.
ونقل موقع "china.org" بيانًا جاء فيه أن الاستدعاء سيبدأ في 28 يونيو المقبل، ويشمل أكثر من 10 طرازات بينها "بيتل" و"جولف" و"شيروكو" و"أودي" و"ساجيتار".
وبحسب "سبوتنيك عربي"، قد تؤدي وحدات التحكم المَعِيبة في صندوق التروس، إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة؛ مما يشكل مخاطر تهدد السلامة، وأشارت الشركة إلى أن استبدال الوحدات المعيبة سيتم مجانًا.
وكانت فولكس فاغن، قد أعلنت مطلع العام الجاري، أن مبيعاتها حققت رقمًا قياسيًّا في العام الماضي 2018؛ حيث باعت الشركة 6.24 مليون سيارة في أنحاء العالم العام الماضي.
وأوضحت أنها بهذه المبيعات، سجّلت رقمًا قياسيًّا ينطوي على زيادة 0.2% مقارنة مع 2017، وصرّح يورغن شتاكمان مدير مبيعات الشركة في بيان: "اتسم العام 2018 بالغموض في بعض المناطق وخاصة في النصف الثاني من العام".
، "فولكس فاجن" تعلن استدعاء أكثر من 90 ألف سيارة من هذه الدولة ،
المصدر : الخليج 365
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