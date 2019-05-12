، هل تنوي السفر برًّا اليوم؟.. ٨ تنبيهات للأرصاد تساعدك في اتخاذ القرار ،

- 1/2
- 2/2
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأحد، عدة تنبيهات حول حالة الطقس للساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة تشمل الطرق السريعة بين المناطق، والتي ربما تشهد حالات متفاوتة من الرؤية المتدنية.
ففي منطقة الباحة، نبّهت الأرصاد من استمرار حالة الأمطار الرعدية المصحولة بتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاط في الرياح السطحية، والمستمرة من العاشرة مساء أمس السبت وحتى السابعة صباح اليوم؛ فيما تشهد جازان نفس الحالة بدءًا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة حالةً من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، بالإضافة للأتربة المثارة في المدينة والسيول في الباحة.
وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من محافظة: (الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والمويه، ورنية، وتربة، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان)؛ فيما تشمل بالمدينة محافظات: (الحناكية، والعيص، والمدينة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، وبدأت بالمنطقتين من العاشرة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء؛ فيما تبدأ الحالة بالباحة مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساء.
ونبّهت الأرصاد كلًّا من القصيم وحائل والشرقية، من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية، تبدأ في الحادية عشرة بكل من القصيم وحائل؛ بينما بدأت في العاشرة في الشرقية، وتنتهي جميعها في التاسعة مساء.
وفي نجران والحدود الشمالية، تشهد المنطقتان حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت في نجران في السابعة والنصف فيما بدأت في الشمالية مع التاسعة والربع، وتستمر حتى السادسة مساء بالمنطقتين.
هل تنوي السفر برًّا اليوم؟.. ٨ تنبيهات للأرصاد تساعدك في اتخاذ القرارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأحد، عدة تنبيهات حول حالة الطقس للساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة تشمل الطرق السريعة بين المناطق، والتي ربما تشهد حالات متفاوتة من الرؤية المتدنية.
ففي منطقة الباحة، نبّهت الأرصاد من استمرار حالة الأمطار الرعدية المصحولة بتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاط في الرياح السطحية، والمستمرة من العاشرة مساء أمس السبت وحتى السابعة صباح اليوم؛ فيما تشهد جازان نفس الحالة بدءًا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة حالةً من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، بالإضافة للأتربة المثارة في المدينة والسيول في الباحة.
وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من محافظة: (الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والمويه، ورنية، وتربة، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان)؛ فيما تشمل بالمدينة محافظات: (الحناكية، والعيص، والمدينة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، وبدأت بالمنطقتين من العاشرة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء؛ فيما تبدأ الحالة بالباحة مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساء.
ونبّهت الأرصاد كلًّا من القصيم وحائل والشرقية، من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية، تبدأ في الحادية عشرة بكل من القصيم وحائل؛ بينما بدأت في العاشرة في الشرقية، وتنتهي جميعها في التاسعة مساء.
وفي نجران والحدود الشمالية، تشهد المنطقتان حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت في نجران في السابعة والنصف فيما بدأت في الشمالية مع التاسعة والربع، وتستمر حتى السادسة مساء بالمنطقتين.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
10:51 AM
حالات مناخية بمناطق عدة بين أمطار ورياح نشطة وغبار وتدنٍّ في الرؤية
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأحد، عدة تنبيهات حول حالة الطقس للساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة تشمل الطرق السريعة بين المناطق، والتي ربما تشهد حالات متفاوتة من الرؤية المتدنية.
ففي منطقة الباحة، نبّهت الأرصاد من استمرار حالة الأمطار الرعدية المصحولة بتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاط في الرياح السطحية، والمستمرة من العاشرة مساء أمس السبت وحتى السابعة صباح اليوم؛ فيما تشهد جازان نفس الحالة بدءًا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة حالةً من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، بالإضافة للأتربة المثارة في المدينة والسيول في الباحة.
وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من محافظة: (الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والمويه، ورنية، وتربة، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان)؛ فيما تشمل بالمدينة محافظات: (الحناكية، والعيص، والمدينة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، وبدأت بالمنطقتين من العاشرة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء؛ فيما تبدأ الحالة بالباحة مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساء.
ونبّهت الأرصاد كلًّا من القصيم وحائل والشرقية، من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية، تبدأ في الحادية عشرة بكل من القصيم وحائل؛ بينما بدأت في العاشرة في الشرقية، وتنتهي جميعها في التاسعة مساء.
وفي نجران والحدود الشمالية، تشهد المنطقتان حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت في نجران في السابعة والنصف فيما بدأت في الشمالية مع التاسعة والربع، وتستمر حتى السادسة مساء بالمنطقتين.
، هل تنوي السفر برًّا اليوم؟.. ٨ تنبيهات للأرصاد تساعدك في اتخاذ القرار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هل تنوي السفر برًّا اليوم؟.. ٨ تنبيهات للأرصاد تساعدك في اتخاذ القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.