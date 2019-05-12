، هل تنوي السفر برًّا اليوم؟.. ٨ تنبيهات للأرصاد تساعدك في اتخاذ القرار ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات مناخية بمناطق عدة بين أمطار ورياح نشطة وغبار وتدنٍّ في الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأحد، عدة تنبيهات حول حالة الطقس للساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة تشمل الطرق السريعة بين المناطق، والتي ربما تشهد حالات متفاوتة من الرؤية المتدنية.

ففي منطقة الباحة، نبّهت الأرصاد من استمرار حالة الأمطار الرعدية المصحولة بتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاط في الرياح السطحية، والمستمرة من العاشرة مساء أمس السبت وحتى السابعة صباح اليوم؛ فيما تشهد جازان نفس الحالة بدءًا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة حالةً من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، بالإضافة للأتربة المثارة في المدينة والسيول في الباحة.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من محافظة: (الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والمويه، ورنية، وتربة، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان)؛ فيما تشمل بالمدينة محافظات: (الحناكية، والعيص، والمدينة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، وبدأت بالمنطقتين من العاشرة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء؛ فيما تبدأ الحالة بالباحة مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساء.

ونبّهت الأرصاد كلًّا من القصيم وحائل والشرقية، من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية، تبدأ في الحادية عشرة بكل من القصيم وحائل؛ بينما بدأت في العاشرة في الشرقية، وتنتهي جميعها في التاسعة مساء.

وفي نجران والحدود الشمالية، تشهد المنطقتان حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت في نجران في السابعة والنصف فيما بدأت في الشمالية مع التاسعة والربع، وتستمر حتى السادسة مساء بالمنطقتين.