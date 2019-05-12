، اعتقال صبي أشعل النيران في قطة ونشر الفيديو على "فيسبوك".. مبرره غريب ،

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ألقت الشرطة المصرية، القبضَ على فتى أقدم على إشعال النار في قطة كانت لا تزال حية؛ حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقالت الوكالة: إن "الأجهزة الأمنية المصرية رصدت انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران في قطة".
وأثار التسجيل جدلًا واسعًا واستياءً كبيرًا في صفوف مستخدمي مواقع التواصل؛ الأمر الذي دفع الشرطة إلى التحرك والتحقيق في الحادثة.
وبعد ساعات من التحري؛ تمكّنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الغربية، في دلتا النيل، من الوصول إلى الجاني، وهو طالب في الصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 14 عامًا.
وأقر الفتى بارتكاب فعلته، وقال إنه عقب تعرّض القطة للدهس بسيارة؛ أراد إنهاء حياتها.
وذكرت الشرطة المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما جرى.
اعتقال صبي أشعل النيران في قطة ونشر الفيديو على "فيسبوك".. مبرره غريبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
ألقت الشرطة المصرية، القبضَ على فتى أقدم على إشعال النار في قطة كانت لا تزال حية؛ حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقالت الوكالة: إن "الأجهزة الأمنية المصرية رصدت انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران في قطة".
وأثار التسجيل جدلًا واسعًا واستياءً كبيرًا في صفوف مستخدمي مواقع التواصل؛ الأمر الذي دفع الشرطة إلى التحرك والتحقيق في الحادثة.
وبعد ساعات من التحري؛ تمكّنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الغربية، في دلتا النيل، من الوصول إلى الجاني، وهو طالب في الصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 14 عامًا.
وأقر الفتى بارتكاب فعلته، وقال إنه عقب تعرّض القطة للدهس بسيارة؛ أراد إنهاء حياتها.
وذكرت الشرطة المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما جرى.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
10:37 AM
الأجهزة الأمنية تحرّكت بعد أن أثار التسجيل جدلًا واسعًا واستياء بمواقع التواصل
ألقت الشرطة المصرية، القبضَ على فتى أقدم على إشعال النار في قطة كانت لا تزال حية؛ حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقالت الوكالة: إن "الأجهزة الأمنية المصرية رصدت انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران في قطة".
وأثار التسجيل جدلًا واسعًا واستياءً كبيرًا في صفوف مستخدمي مواقع التواصل؛ الأمر الذي دفع الشرطة إلى التحرك والتحقيق في الحادثة.
وبعد ساعات من التحري؛ تمكّنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الغربية، في دلتا النيل، من الوصول إلى الجاني، وهو طالب في الصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 14 عامًا.
وأقر الفتى بارتكاب فعلته، وقال إنه عقب تعرّض القطة للدهس بسيارة؛ أراد إنهاء حياتها.
وذكرت الشرطة المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما جرى.
، اعتقال صبي أشعل النيران في قطة ونشر الفيديو على "فيسبوك".. مبرره غريب ،
المصدر : الخليج 365
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