، المسند يرسم خريطة الأمطار ويتوقّعها متواصلة للعشر الأوسط من رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصح قائلاً: لا تغسلوا سياراتكم ولا تنظفوا بيوتكم من #الغبار حتى إشعار آخر

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر اليوم الأحد الحالة المطرية، وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #مكة وجنوب شرق #المدينة #الرياض #حائل #عسير #الباحة، وربما غرب #الشرقية و#القصيم.

وقال عبر حسابه بموقع تويتر: الحالة المطرية الحالية مستمرة لبضعة أيام، وربما تشمل العشر الأول والأوسط من #رمضان مبدئياً.. هذا والله أعلم.

وحول الغبار نصح المسند؛ قائلاً: لا تغسلوا سياراتكم، ولا تنظفوا بيوتكم، من #الغبار حتى إشعار آخر.. هذا والله أعلم.