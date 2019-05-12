“المسند”: 4 مواقيت غربت فيها شمس الرياض اليوم

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ عن اختلاف مواقيت غروب الشمس في الرياض، اليوم، بين حدودها الأربعة. وقال إن أبكرها حدها الجنوبي، وآخرها حدها الشمالي، بفارق ثلاث دقائق، مرجعًا فارق التوقيت بين حدودها الأربعة ووسطها والذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار إلى حجمها وسعتها الجغرافية الواسعة والكبيرة. وأضاف في تغريدات عبر “توتير”، في مدينة مليونية مثل الرياض مساحتها شاسعة واسعة تقدر بنحو 85*80كم، فإن فارق التوقيت بين حدودها الأربعة ووسطها يُذكر ويُؤخذ بعين الاعتبار.

وتابع: على سبيل المثال في مثل هذا اليوم تغرب الشمس في: حدها الجنوبي 06:26، ووسطها 06:28، وحدها الشرقي 06:27، وحدها الشمالي 06:29، وحدها الغربي 06:28، بمعنى أربعة مواقيت للعاصمة الرياض نظير حجمها وسعتها الجغرافية، أبكرها حدها الجنوبي، وآخرها حدها الشمالي بفارق ثلاث دقائق، اليوم 11 مايو. وأوضح “المسند” أن هذه الفروقات تختلف بين شهر وآخر، والسبب في ذلك أن اتجاه الخط الفاصل بين الليل والنهار أحيانًا يشكل زاوية قائمة مع دوائر العرض، وأحيانًا مائلاً باتجاه اليمين، هذا من جهة ومن جهة أخرى النهار أطول من الليل، كلما اتجهنا جنوبًا في فصل الشتاء، والعكس صحيح في فصل الصيف، ومن هنا جاءت الفروقات بين الأشهر.