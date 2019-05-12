اختتام برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

اختتم مشروع (سلام) للتواصل الحضاري، برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي امتد لـ13 أسبوعًا بدءًا من فبراير الماضي.

وحظي المشاركون الستون في ختام برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، بتدريب وتطبيقات عملية عن جهود المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني، ورؤية المملكة 2030، والمجتمع السعودي.

وكذلك في مفاهيم التسامح والتعايش، وتمكين المرأة، وجهود المملكة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وغيرها من الموضوعات التي سوف يتم تناولها وتقديمها خلال المشاركات في المؤتمرات والمحافل الدولية.

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وشمل التدريب الختامي تجارب عملية على أساليب الثقة بالنفس، وأساليب العمل ضمن مجموعات متنوعة الثقافات، وطرق إيصال المعلومات، إضافة إلى مهارات الحوار والتواصل والإقناع والتأثير.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع (سلام) للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان، أن المعلومات والمهارات المتنوعة التي اكتسبها المشاركون، ستتيح لهم فرصًا مميزة في المشاركات الخارجية، وتمثيل بلادهم بشكل مشرف، وإبراز مكانتها الحضارية، مؤكدًا أن الدور المأمول من المشاركين والمشاركات كبير ومؤثر، وأنَّ التمثيل الصحيح والإيجابي لبلدهم (المملكة) يبدأ من تهيئتهم التهيئة الصحيحة للحوار والتواصل مع مختلف الشعوب والثقافات.

وأشار الدكتور السلطان إلى أن ما وصلت إليه المملكة حاليًّا من مكانة عالمية، يجب أن يكون مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومواطنة في هذه البلاد الغالية، مشددًا على أن اسم المملكة ومكانتها يتقدمان يومًا بعد يوم بفضل قيادتها وبتكاتف أبنائها وعملهم الذي ينطلق من وعي مشترك بأهمية هذا الاسم وإدراك قيمته على المستوى الدولي.

يذكر أن مشروع (سلام) للتوصل الحضاري منذ إطلاقه عام 2015، يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، مسترشدًا بمحورَي وطن طموح ومجتمع حيوي، من خلال تأهيل وإعداد قيادات شابة من الجنسين، لديهم إلمام بتفاصيل القضايا والمواضيع التي تُثار في اللقاءات والمؤتمرات الدولية حول المملكة، وكيفية التصدي للهجمات الإعلامية من فترة إلى أخرى.