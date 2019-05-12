سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية استمرار حكومة بلاده في العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها، لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة.

وتابعت إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني بالمنطقة، لافتة الانتباه إلى أن الرئيس دونالد ترامب أمر بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينيّة بأكملها.

وركزت على استضافة مكة المكرمة يوم 31 مايو الجاري القمة الإسلامية الـ 14 بمشاركة ملوك ورؤساء مختلف الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث تطورات الوضع في فلسطين، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية ودعمها للحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى الوضع في سوريا وليبيا واليمن .

وأشارت إلى فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالانتخابات البرلمانية في جنوب إفريقيا لدورة جديدة بعد حصوله على 57.5 % من الأصوات، وتولي الرئيس سيريل رامافوزا فترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات .

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين منذ اندلاع حرب العاصمة الليبية طرابلس في إبريل الماضي، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية .

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