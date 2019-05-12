السعودية اليوم / مقتل 24 مسلحًا من حركة طالبان بغارات جوية في أفغانستان



زورمات/باكتيكا 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

قُتل 24 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان بغارات جوية نفذها الجيش الأفغاني في أقاليم باكتيكا وغزني وهيرات شرق ووسط وشمال أفغانستان.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن 20 مسلحًا على الأقل قُتلوا في منطقتي زورمات وبيرمال بإقليم باكتيكا.

وأضافت المصادر أن مسلحين اثنين من طالبان قُتلا بمنطقة "اندار" في إقليم غزني واثنين آخرين قُتلا بمنطقة فارسي في إقليم هيرات.

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09:32ت م

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