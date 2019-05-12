ثقافي / محاضرة توعوية بجمعية شمعة أمل في نجران



نجران 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أقامت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة "شمعة أمل"، في نجران ممثلة بالقسم النسائي، أمس محاضرة توعوية "كون لي" وذلك ضمن برامجها الرمضانية، بمقر الجمعية.

وتناولت المحاضرة التي قدمتها الأخصائية في الصحة النفسية وفاء صالح، عدداً من المحاور منها تطوير علاقة الأم بطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيعه وتحسين مهاراته اليومية، وأهمية البيئة المحيطة بالطفل، وفي الختام تم مناقشة الأمهات واستعراض بعض تجاربهن، والعقبات التي يوجهنها وطريقة التعامل معها.

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09:23ت م

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