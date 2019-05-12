السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى



القدس المحتلة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاة التراويح والوتر بحوالي نصف ساعة، وأخرجوا كافة الشبان المعتكفين في الأقصى منه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات اندلعت بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.

وأدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

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09:09ت م

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