هطول امطار مصحوبة بزخات من البرد بجازان وعسير والباحة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى المنطقة الشرقية.

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في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 35 -15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 45-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.