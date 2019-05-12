شكرا لقرائتكم خبر عن زوار معرض نادي الصقور يوثقون اهتمامهم بالطيور المهاجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعبارات التحفيز والإلتزام وثق زوار معرض «اليوم العالمي للطيور المهاجرة وأثر البلاستيك عليها» مشاركاتهم وحضورهم في ميثاق الحد من استخدام البلاستيك والمحافظة على البيئة بالتوقيع على اللوحة المخصصة لذلك.

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وسجل الزوار عباراتهم المختلفة التي تدعم الهدف من تنظيم المعرض بزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الطيور المهاجرة ودورها في النظام البيئي، والإسهام في الحد من التلوث البلاستيكي، الذي يشكل خطراً كبيراً على حياة الطيور بمختلف أنواعها.

وشهد اليوم الثاني للمعرض إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف شرائح المجتمع، حيث تعرفوا على مخاطر مخلفات المواد البلاستيكية، وشاركوا في أنشطة المعرض ودعم جهود النادي في الحد من انتشار هذه القضية العالمية.

الجدير بالذكر أن معرض «اليوم العالمي للطيور المهاجرة وأثر البلاستيك عليها» والذي انطلق مساء يوم الأمس يأتي بتنظيم من نادي الصقور السعودي، وتزامنا مع إقامة 300 فعالية حول العالم في 53 دولة تهدف الى زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على الطيور المهاجرة، وتثقيف أفراد المجتمع والمنظمات في جميع أنحاء العالم لزيادة التدابير في المحافظة على الطيور المهاجرة.