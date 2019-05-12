شاهد أكبر جدارية لـ "ولي العهد" في الخرمة .. هنا رسمها هذا الفنان

رسم الفنان التشكيلي عبدالله بن دعال السبيعي؛ بالخرمة، صورة جدارية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأبدع "السبيعي"؛ في رسم صورة ولي العهد، وبإتقانٍ عالٍ على جدار منزل المواطن نايف السبيعي؛ وإخوانه والواقع على أحد شوارع المحافظة الرئيسة حينما رأى ملاءمة ومناسبة الموقع لرسم صورة ولي العهد؛ لتصبح أكبر صورة جدارية بالخرمة.
وحظيت الصورة الجدارية على إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتهاء من رسمها وتداولوها في المواقع؛ بل أصبحت معلماً فنياً ووطنياً تتزيّن به المحافظة.
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