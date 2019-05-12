:
.
أعلنت شركة “سامسونج” عن مستشعر جديد يتيح التقاط صور بالهواتف الذكية بدقة عالية أكبر من تلك التي توفرها الأجهزة المتوفرة في الأسواق.
ويتيح المستشعر، الذي أطلقت الشركة الكورية الجنوبية عليه اسم ISOCELL Bright GW1، دقة تبلغ 64 ميجابكسل؛ وهو الأفضل من حيث قدرته على التقاط المزيد من الضوء؛ وفق ما نقل موقع “فيرج” التقني.
وسيولد المستشعر صوراً بهذه الدقة العالية بدمج بكسلات رباعية مع بعضها البعض لتصبح واحدة، كما أنه سيكون قادراً على إزالة أي تشويه ناجم عن فلاتر الألوان لمزيد من الدقة والوضح في الصور.
وتتوقع “سامسونج” أن تبدأ عمليات إنتاج المستشعر بشكل تجاري في النصف الثاني من العام الجاري..، حيث قد يجد المستهلكون هذه التقنية المبتكرة مدمجة في الهواتف التي قد تطرحها الشركة أواخر السنة الحالية.
وتوفر هواتف عدد من الشركات مثل: “سامسونج”، و”هواوي”، و”أوبو”، و”فيفو”، و”شاومي” حالياً هواتف بكاميرات تبلغ دقتها 48 ميجابكسل.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشعر جديد من «سامسونج» يتيح التقاط صور بدقة خيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.