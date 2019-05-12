وظائف فنية شاغرة لدى بي إيه إي سيستمز في الطائف

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: . فني أسلحة. Advertisements . فني صيانة الخروج- التايفون. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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