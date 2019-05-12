45 #وظيفة للنساء بشركة حلويات سعد الدين في 6 مدن

:



.

أعلنت مجموعة حلويات سعد الدين عبر موقعها الإلكتروني توفر 45 وظيفة شاغرة للنساء، للعمل (دوام جزئي) في الشركة في المدن التالية (الرياض، جدة، الخبر، الجبيل، الدمام، أحد المسارحة)، بمسمى (أخصائية مبيعات معرض)..، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائية مبيعات معرض – دوام جزئي (العدد 45 وظيفة).

أماكن العمل:

1- الرياض.

2- جدة.

3- الخبر.

4- الجبيل.

5- الدمام

6- أحد المسارحة.

Advertisements

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما دون.

3- أن يكون عمر المتقدمة ما بين 16 إلى 37 سنة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 2019/05/11م وينتهي بتاريخ 2019/08/11م.

طريقة التقديم: – لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

