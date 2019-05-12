اسعار الذهب اليوم الأحد

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 7 رمضان 155.18 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 142.25 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 135.78 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 116.38 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.52 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 اليوم الأحد 7 رمضان فسجلت 77.59 ريال..، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,826 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,086 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 155,175 ريالًا.





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