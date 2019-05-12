السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 35 -15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 45-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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