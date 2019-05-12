قيمة وموعد صرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قيمة معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المعونة الرمضانية تقارب 1.8 مليار ريال، تُصرف لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وقد أوضحت العديد من المصادر المطلعة في المملكة على أنه سوف يتم صرف مبلغ آلف ريال سعودي لكل عائل و500 ريال سعودي لكل تابع من أفراد الأسرة ، وقد أشارت المصادر ذاتها إلي أنه من المتوقع أن يتم البدء بصرف المعونة خلال الأسبوعين القادمين، وقد أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يجرى الآن استكمال البيانات والإجراءات الإدارية المتعلقة بصرف معونة رمضان 1440 ، وذلك من أجل صرفها وإيداعها في الحسابات البنكية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ، وكشفت العديد من المصادر أن معونة الضمان الاجتماعي ستكون مشابهة للأعوام السابقة كما هي، حيث يتم تخصيص مبلغ محدد لكل من العائل والتابع.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

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يقدم “نجوم مصرية” تفاصيل الفئات التى تستهدفها المعونة وفقا لما صدر بشكل رسمي من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وهم:

الأرامل والأيتام والمطلقات.

الأسر الغائب عائلها.

الأسر محدودة الدخل.

أسر السجناء.

حالات العجز سواء مؤقت أو دائم.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

كيفية الاستعلام عن صرف المساعدات

يقدم “نجوم مصرية” كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

أولا قم بالدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

إدخال رقم السجل المدني، ورمز التحقق.

ثم الضغط على كلمة عرض.

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