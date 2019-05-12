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تناقل مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لامرأة ملقاة على الأرض وتبكي وتصرخ بصوتٍ عالٍ في حديقة عامة بإحدى مناطق المملكة، وسط تجمع عدد من الأشخاص حولها.
وأظهر مقطع الفيديو، المرأة وهي منهارة على الأرض، بينما لم يستطع أحد تهدئتها؛ حيث كشف موثق الفيديو أن السبب هو ضياع طفلها منها في الحديقة، وعدم قدرتها على العثور عليه.
وبحسب موثق الفيديو، فإن رجال الأمن باشروا بسرعة الحادثة، وقاموا مع الجهات المسؤولة عن الحديقة بالبحث عن الطفل..، حتى تمكنوا من العثور عليه.
وأبان الفيديو، مشهدًا إنسانيًا مؤثر لحظة لقاء الأم بطفلها؛ إذ لم تستطع النهوض من على الأرض لأخذه بسبب كثرة البكاء والصراخ، فيما احتضنت ابنها وظلت تبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع مؤثر لامرأة فقدت طفلها في حديقة عامة.. شاهد: ردة فعلها بعد العثور عليه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.