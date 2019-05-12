مقطع مؤثر لامرأة فقدت طفلها في حديقة عامة.. شاهد: ردة فعلها بعد العثور عليه!

:



.

تناقل مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لامرأة ملقاة على الأرض وتبكي وتصرخ بصوتٍ عالٍ في حديقة عامة بإحدى مناطق المملكة، وسط تجمع عدد من الأشخاص حولها.

وأظهر مقطع الفيديو، المرأة وهي منهارة على الأرض، بينما لم يستطع أحد تهدئتها؛ حيث كشف موثق الفيديو أن السبب هو ضياع طفلها منها في الحديقة، وعدم قدرتها على العثور عليه.

Advertisements

وبحسب موثق الفيديو، فإن رجال الأمن باشروا بسرعة الحادثة، وقاموا مع الجهات المسؤولة عن الحديقة بالبحث عن الطفل..، حتى تمكنوا من العثور عليه.

وأبان الفيديو، مشهدًا إنسانيًا مؤثر لحظة لقاء الأم بطفلها؛ إذ لم تستطع النهوض من على الأرض لأخذه بسبب كثرة البكاء والصراخ، فيما احتضنت ابنها وظلت تبكي.



