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أوفى أمير الرياض، فيصل بن بندر، بوعده إلى الطفلة “ندى”، التي طلبته في إحدى المناسبات قبل نحو أسبوع، بهدية “آيفون”.
وتسلمت الطفلة “ندى” هديتها جوال “آيفون”، وذلك على خلفية إلقائها قصيدة وطنية في إحدى المناسبات؛ حيث شجعها أمير الرياض..، بينما طالبته هي بـ”الآيفون”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “أمير الرياض” يفي بوعده للطفلة “ندى” ويقدم لها الهدية التي طلبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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