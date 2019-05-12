شاهد.. “أمير الرياض” يفي بوعده للطفلة “ندى” ويقدم لها الهدية التي طلبتها

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أوفى أمير الرياض، فيصل بن بندر، بوعده إلى الطفلة “ندى”، التي طلبته في إحدى المناسبات قبل نحو أسبوع، بهدية “آيفون”.

وتسلمت الطفلة “ندى” هديتها جوال “آيفون”، وذلك على خلفية إلقائها قصيدة وطنية في إحدى المناسبات؛ حيث شجعها أمير الرياض..، بينما طالبته هي بـ”الآيفون”.



