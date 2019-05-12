4 نقاط لا يجرؤ نيزك قطر على نشرها أهمها من خلفه!

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يلعب حساب “نيزك” الذي تديره قطر دورًا مشبوهًا لتشويه صورة المملكة واستهداف السعودية والمواطنين.

وهناك 4 نقاط لا يجرؤ حساب نيزك على نشرها، أولها أنه يتبع مؤسسة مسجلة في قطر وتركيا يملكها راشد النعيمي.

كما لا يقدر حساب نيزك على نشر أنه دُشن بالشراكة مع عضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة في الأصل، وهو غطاء لأنشطة سياسية، وأيضًا أنه يُدار عن طريق خلايا استخباراتية، ويعد أفلامًا وثائقية تستهدف السعوديين.

ورابعًا، لا يجرؤ “نيزك” قطر المشبوه على القول إنه تغلغل وانتشر عن طريق ترجمة المقاطع..، على الرغم من أن “صناعة الوعي تبدأ من معرفة مصدر المحتوى”.

