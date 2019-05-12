:
.
يلعب حساب “نيزك” الذي تديره قطر دورًا مشبوهًا لتشويه صورة المملكة واستهداف السعودية والمواطنين.
وهناك 4 نقاط لا يجرؤ حساب نيزك على نشرها، أولها أنه يتبع مؤسسة مسجلة في قطر وتركيا يملكها راشد النعيمي.
كما لا يقدر حساب نيزك على نشر أنه دُشن بالشراكة مع عضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة في الأصل، وهو غطاء لأنشطة سياسية، وأيضًا أنه يُدار عن طريق خلايا استخباراتية، ويعد أفلامًا وثائقية تستهدف السعوديين.
ورابعًا، لا يجرؤ “نيزك” قطر المشبوه على القول إنه تغلغل وانتشر عن طريق ترجمة المقاطع..، على الرغم من أن “صناعة الوعي تبدأ من معرفة مصدر المحتوى”.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 نقاط لا يجرؤ نيزك قطر على نشرها أهمها من خلفه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.