حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق الرياض، القصيم..، حائل وتمتد إلى المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض .





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