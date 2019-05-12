تهدف إلى تكريمهم وتحفيز الآخرين
كرَّمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، طلابها الخاتمين خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك بوضع صورهم في اللوحات الإعلانية بشوارع المحافظة، تحت عنوان «نجوم حقيقيون».
ووصف مدير العلاقات العامة بالجمعية فهد السبيعي، هذه التجربة الجديدة بـ«الرائدة»، موضحًا أنها تهدف إلى تحفيز حافظي كتاب الله، وإبراز جهود الجمعية، وتحفيز الأبناء الذين لم يلتحقوا بحلقات التحفيظ بعد.
يذكر أن «جمعية الخرمة» تشرف على خمسة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم و15 دار نسائية، وتضم أكثر من 1500 طالب وطالبة و150 معلمًا ومعلمةً للقرآن الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر تجربة رائدة.. جمعية تحفيظ الخرمة تزين الشوارع بصور «النجوم الحقيقيين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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