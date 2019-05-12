السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك يقيم مأدبة إفطار لمنسوبي الملحقية الدينية وموفد وزارة الشؤون الإسلامية



الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة في منزله اليوم مائدة إفطار لموفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة الشيخ فيصل بن سعود العنزي وأعضاء الملحقية الدينية ومركز الملك فهد الثقافي والعاملين في السفارة.

وأشاد السفير مؤمنه بالجهود التي تقدمها الملحقية الدينية والمساعي الطيبة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي والملحقية الدينية بالسفارة بقيادة الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته لاسيما ما يتصل بجانب التوعية والإرشاد وإشاعة ثقافة التسامح وتعزيز الوسطية والاعتدال.

من جانبه قدم الملحق الديني ومدير مركز الملك فهد الققافي الدكتور محمد آل الشيخ شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة الذي يقدم كل العون والمساندة للملحقية لإنجاح العمل الإسلامي وخدمة المسلمين في البوسنة، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته الحثيثة وسعيه المتواصل في خدمة المسلمين في العالم، ومن ذلك برامج الإفطار التي تقوم بها الوزارة كل عام وارتفاع عدد المشاركين في برنامج الإمامه في رمضان إلى قرابة ضعف العدد في هذا العام.

بدوره، أشاد موفد وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة الشيخ فيصل العنزي بما شاهده من أعمال وجهود يبذلها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وفضيلة مدير مركز الملك فهد والعاملين معهم بما يحقق رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ويوافق تطلعات قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وفي الختام قدم الجميع الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك على مالقوه من احتفاء وكرم ضيافة.

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04:32ت م

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