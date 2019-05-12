موعد التقديم في وظائف الخدمة المدنية | كيفية التقديم في الوظائف والشروط اللازم توافرها

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أول أمس الخميس عن وظائف شاغرة متاحة في الخدمة المدنية للتقديم فيها بدءًا من غدًا السبت، وكانت الوزارة قد خصصت إعلانها لكل من الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية التي تؤهلهم بالعمل في تلك الوظائف على ان تكون مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي يقدموا عليها من خلال وزارة الخدمة المدنية، وكانت الادارة العامة للموارد البشرية بالوزارة قد حددت موعد للتقديم في وظائف الخدمة المدنية الجديدة وسنوضحه لكم في السطور القادمة.

موعد التقديم على وظائف الخدمة المدنية

تم تحديد غدًا الأحد الموافق 7 رمضان 1440 هـ و 12 مايو 2019 على أن يكون أول أيام التقديم في وظائف الخدمة المدنية الجديدة بدءًا من التاسعة صباحًا حتى يوم السبت القادم الموافق 13 رمضان و 18 مايو 2019 في تمام الساعة 23:59 مساءًا أي قبل انتهاء اليوم، وذلك عبر منظومة جدارة.

كيفية التقديم على وظائف الخدمة المدنية من قبل المتقدمين

للتقديم على وظائف الخدمة المدنية الجديدة يجب اتباع بعض الخطوات الهامة وأولها أن يدخل المتقدم على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات المكتوبة لاستكمال التقديم وفي حالة صحة البيانات المذكورة كاملًا يضغط المتقدم على “التقديم على الإعلانات الوظيفية”، وإن وجد اختلاف أو اعتراض فيقم المتقدم بتقديم بلاغ للمختصين بالوزارة لدراسته وتعديل الاخطاء الواردة، ويعد المتقدم أو المتقدمة هما المسئولين مسؤولية كاملة عن صحة البيانات المسجلة في نظام جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني

ثم يقم المتقدم بتحديد رغبته في الدخول للإعلان من خلال المربع المخصص لهذا الطلب، ويتم الاختيار من بين عدد من الوظائف المتاحة التي قدمتها وزارة الخدمة المدنية ثم يحفظ الطلب بعد ذلك، وتقوم الوزارة بعد مراجعة كافة البيانات بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها الرسمي، لذلك يجد على كل متقدم متابعة الأسماء المدعوة من خلال بوابة الوزارة الالكترونية.

الفئات المستهدفة بإعلان وظائف الخدمة المدنية والشروط والضوابط العامة:

الحاصلين على شهادة عليا كالمعاهد المتخصصة والدبلومات المتوسطة وما يعادلهم. الحاصلين على درجات البكالوريوس الجامعية الحاصلين على دبولمات عليا تأتي بعد الدرجة الجامعية. الحاصلين على الدرجة الجامعية. أولوية القبول لخريجي التخصصات الغير تربية عن التخصصات التربوية. يجب وجود قرار معادلة صادر من وزارة التعليم تفيد الحاصلين على درجات علمية مختلفة من خارج حدود المملكة. يجب توفر اختبار القدرة المعرفية للرجال الجامعيين بخصوص وظائف المرتبة السادسة والسابعة. لا يتم القبول إلا بعد مقابلة شخصية تجرى أولًا للمتقدم على كل وظيفة، ووقتها يتم مطابقة البيانات المقدمة على الموقع بالبيانات الشخصية للمتقدمين، ومن ثم يتجه المتقدم للترشيح النهائي عقب اجتياز المقابلات الشخصية كاملة والتأكد من مطابقة البيانات.

ويمكنك الإطلاع على قائمة الوظائف المعلن عنها من هنا، أما عن رابط التقديم على الوظيفة “هنا“