متحرش ثالث يظهر في تبوك والضحية متسوقة داخل «بقالة»

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة تحرش جديدة حدثت داخل «بقالة»؛ حيث ظهر فيه شاب وهو يلامس سيدة بطريقة مثيرة للاستياء.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تحرش الشاب بالفتاة (تتحفظ «عاجل» على عرضه)، معبرين عن سخطهم على هذا السلوك الذي يستحق أقسى عقاب من جانب الجهات المعنية، التي طالبوها بالتدخل للقبض عليه ومحاسبته.

وتعد هذه القضية الثالثة التي يقوم فيها أشخاص بالتحرُّش بفتيات بالسعودية، ويتم توثيقها بكاميرات الفيديو؛ حيث لم تمضِ 24 ساعة على قضية الشاب المتحرِّش بفتاة الخُبر أثناء وجودها بمركبتها، التي انتهت تفاصيلها بالقبض عليه وتوقيفه، وكذلك قضية المتحرش بفتاة في سوبر ماركات بالدمام التي انتهت تفاصيلها بالقبض عليه.

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وفي وقت سابق اليوم السبت، وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحرش بمواطنة داخل إحدى البقالات في الدمام.

ووثقت كاميرات المراقبة يوم الأربعاء الماضي، من داخل إحدى البقالات في الدمام، واقعة التحرش بالمواطنة.

وأمس الجمعة، تمكنت شرطة ‎المنطقة الشرقية من إلقاء القبض على المتحرش بفتاة الخبر أثناء قيادتها مركبتها فجر اليوم الجمعة، في أحد شوارع المنطقة؛ حيث تم القبض عليه بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه، معتقدًا أن هذه الحيلة سوف تنطلي على رجال الأمن.