رئيس «الأمر بالمعروف»: كشف المجرمين وحماية الوطن من أعظم الجهاد

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم السبت، أن إبطال مخططات المجرمين والقضاء عليهم من أعظم الجهاد في سبيل الله.

وأوضحت الهيئة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الدكتور السند أكد أن كشف المجرمين وإبطال مخططاتهم والقضاء عليهم وحماية الوطن ومقدراته منهم، من أعظم الجهاد في سبيل الله.

وكانت رئاسة أمن الدولة أعلنت مساء اليوم السبت، عن القضاء على خلية إرهابية تتكون من ثمانية عناصر في تاروت بالقطيف.

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وقال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، في بيان له، إنه نتيجة لمتابعة جهات أمن الدولة المختصة أنشطة العناصر الإرهابية، تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من ثمانية عناصر؛ حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن خلية إرهابية تم تشكيلها حديثًا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف البيان أن التحريات وإجراءات الاستدلال تمكنت من تحديد شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية.

وفي ضوء هذه المعطيات، باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباحًا من اليوم السبت، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين في المحيط السكاني للموقع؛ ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات.