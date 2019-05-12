السعودية اليوم / أكثر من 9 الآف زائر لفعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا"



الباحة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

شهد مهرجان "فوانيس باحتنا"، المقام حالياً بوسط مدينة الباحة، بتنظيم من المجلس الشبابي في الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة إقبالاً جماهيرياً كثيفاً فاق 9 الآف زائر منذُ انطلاق المهرجان.

وأوضح نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز بن أحمد حنش ، أن المهرجان يسعى لتحقيق أهداف مجلس شباب المنطقة من خلال تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية والوطنية, بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة بجعل الباحة منطقة جذب سياحي من خلال الأنشطة الشبابية والثقافية والترفيهية, وكذلك تفعيل الشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد أن المهرجان شارك فيه العديد من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها أمانة منطقة الباحة, وجامعة الباحة, وجمعية الثقافة والفنون, والهلال الأحمر, وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, مشيراً إلى أن هذا المهرجان يُعد من الفعاليات النوعية والجديدة في المنطقة التي تُقام في هذا الشهر الكريم, ويتخللها الكثير من الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية الجميلة.

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