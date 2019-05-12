السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يكرم المساهمين بنجاح موسم ميدان الفروسية ويناقش استعدادات الموسم القادم



حائل 6 رمضان 1440هالموافق 11 مايو 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة ، في منتجع بستاني اليوم ، أعضاء اللجان التنظيمية لميدان الفروسية والداعمين والمساهمين بنجاح موسم سباقات الفروسية لهذا العام ، بحضور مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي وعدد من المسؤولين .

ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في خلال الحفل بما تحقق من نجاح في هذا الموسم بفضل من الله ثم بدعم القيادة الحكيمة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة الميدان وتعاون الجميع من جهات حكومية وأهلية .

وناقش سموه مع أعضاء مجلس إدارة الميدان ومنسوبي النادي مستجدات تطوير الميدان والجوانب التنظيمية للسباقات في الموسم القادم .

وفي الختام سلم نائب أمير منطقة حائل الدروع والشهادات التقديرية لأعضاء مجلس إدارة الميدان بالمنطقة والداعمين وأعضاء اللجان في ميدان الفروسية .

// انتهى //

03:05ت م

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