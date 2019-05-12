السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين بجزر القمر يلتقي موفدي الشؤون الإسلامية في برنامج الإمامة خلال شهر رمضان



الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جزر القمر المتحدة الدكتور حمد بن محمد الهاجري الدعاة الموفدين إلى جزر القمر في برنامج الإمامة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك وهم الشيخ سالم المري، والشيخ أحمد الزهراني، والشيخ منصور المصعبي، والشيخ محمد الشهراني.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالدعوة والإمامة في جزر القمر .

ونوه الدكتور الهاجري بالجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وبيان منهج ورسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام و المسلمين بالعالم أجمع .

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