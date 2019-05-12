الستاندرد يسلب أحلام طلاب جامعة حفر الباطن وعودة نظام الأفرج مطلب

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ناشد طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن مدير الجامعة، الدكتور محمد آل ناجي، للنظر إلى مطالبهم بعودة نظام الأفرج.

وقال أحد الطلاب في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه أحد الطلاب المتفوقين الذين كرمهم مدير الجامعة قبل مدة قصيرة، مشيرًا إلى أن جامعة حفر الباطن منذ تأسيسها وهي تعتمد نظام الأفرج في رصد درجات الطلاب.

وأوضح أن آلية نظام الأفرج هي جمع درجات الطلاب في المادة وتقسم على عددهم وتأخذ نسبة متوسطة لتجاوز المادة وما دون هذه النسبة يعتبر رسوبًا في المادة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعتبر نظامًا عادلًا بالنسبة للطلاب؛ حيث إنه يراعي مستوى الطلاب ونوعية الاختبارات من ناحية الصعوبة والسهولة، وهذا ما كان يعمل به في جامعة حفر الباطن منذ تأسيسها إلا أن في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام تم إلغاء نظام الأفرج واستبداله بنظام الستاندرد، فتكون الدرجة الأدنى لتجاوز المادة مرصودة مسبقًا بنسبة 60%، وهي نسبة مرتفعة جدًّا مقارنة بالأفرج، بالرغم من أن مستوى الاختبارات لم يتغير.

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من جهته، لفتت إحدى الطالبات إلى أن بسبب تغيير نظام الأفرج دون سابق إنذار حصلت على معدل D في إحدى المواد، على الرغم من تفوقها في جميع المواد الأخرى لتفاجأ بتحويل تخصصها ومنعها من الترم الصيفي والإضافي.

وفي مناشدة إلى مدير الجامعة قال أحد الطلاب: نريد فقط السماح لنا بدراسة الصيفي والكورس الإضافي.. طموحي بدراسة الطب، ولكني تفاجأت أنا وعدد من زملائي بتحويلنا إلى تخصصات أدبية وبشكل إجباري، مع العلم أني اجتزت كل المقررات بمعدل عالٍ، ولكن لدي D+ بمقرر الأحياء لكلا الكورسين، وهذا لا يمنع من التخصص بجميع الجامعات.

وتابع: نحن نريد أن نكافح؛ فلماذا تسلب منا هذه الفرص؟! نطالب بالسماح لنا بالدراسة وانتهاز فرصة الصيفي.

وقال أحد طلاب الجامعة: بعد تغيير النظام إلى الستاندرد في جامعة حفر الباطن سوف يعتمد على نتيجة الطالب في الاختبار، ويجب أن يحصل الطالب على درجة 60 من 100 في الاختبار لينجح، الأمر الذي سوف ينتج عنه تعثر الكثير من الطلاب في موادهم.