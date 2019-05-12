مقاطع فيديو من مواجهة رجال الأمن وخلية الإرهابيين الثمانية في تاروت

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - القطيف

أظهرت مقاطع فيديو متداولة المواجهة التي وقعت بين رجال الأمن وخلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، في شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اليوم السبت.

وبحسب بيان أمن الدولة، رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإرهابية التي تم تشكيلها حديثًا وتخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، حيث تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية.

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وفي ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة (00ر10) العاشرة صباحًا من اليوم السبت وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع؛ ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

وما تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها في الموقع، وسيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات.