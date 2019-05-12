لقطات لميل عمود كهرباء في محايل بسبب الرياح الشديدة

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة وزوابع رعدية أمس السبت، في ميل أحد أعمدة التيار الكهربائي التي تقع في بلدة الريش التابعة لمحايل عسير، فيما تدخلت فرقة من كهرباء تهامة وبتوجيه ومتابعة من قبل مدير المكتب المكلف أحمد دغمان لمعالجة ميل العمود واستبداله بآخر جديد.

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وثمن صاحب المنزل الذي يقع فيه العمود تجاوب الكهرباء ومباشرتهم بوقت قياسي، حيث تلقت كهرباء محايل بلاغًا رسميًّا منه.

وكانت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، قد حذرت المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.