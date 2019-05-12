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2019-05-12 جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بطمأنينة وخشوع في المسجد الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أدى جموع المصلين صلاة تراويح بطمأنينة وخشوع في المسجد الحرام. وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَيْ العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. Advertisements









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