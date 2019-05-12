تحفيظ الخرمة تزيّن شوارع المحافظة بصور الخاتمين

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الخرمة

كرّمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة، طلابها الخاتمين خلال شهر رمضان المبارك بوضع صورهم في اللوحات الإعلانية بشوارع المحافظة، تحت عنوان “نجوم حقيقيون”.

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من جانبه، وصف مدير العلاقات العامة بالجمعية، فهد السبيعي، هذه التجربة الجديدة بـ”الرائدة”، ويهدف منها تحفيز حافظي كتاب الله، وإبراز جهود الجمعية، وكذلك تحفيز الأبناء الذين لم يلتحقوا بحلقات التحفيظ بعدُ.

الجدير بالذكر أن جمعية الخرمة تشرف على خمسة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وخمس عشرة دارًا نسائية، تضم أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة و150 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم.