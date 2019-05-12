هيئة الأمر بالمعروف: نتابع قضايا التحرش وننسق مع الجهات المعنية في ذلك

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها تتابع حسب اختصاصها مايظهر من مخالفات ومنها جرائم ⁧التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات، حيث يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كماتستقبل الرئاسة العامة البلاغات عن جريمة ⁧التحرش⁩ عبر مركز الاتصال الموحد 1909 لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

وأضاف حساب الهيئة على تويتر أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

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وتابع “نص النظام على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش).

وأطاحت شرطة المنطقة الشرقية بالمتحرش بفتاة الخبر أثناء تواجدها داخل مركباتها بالقرب من مجمع للمقاهي، إنفاذا لتوجيهات النائب العام الشيخ سعود المعجب الذي أمر بضبط وإحضاره بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتحرش بها.

أثار مقطع فيديو وثّق عملية تحرش جديدة تقول مصادر إنه في مدينة تبوك، غضبا بين مواطني المملكة، إذ تعتبر الثانية خلال 48 ساعة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وتظهر في الفيديو فتاة منقبة داخل بقالة، وقد حاول أحد الموجودين في البقالة التحرش بها بيده. وطالب مدونون تناقلوا مقطع الفيديو، بالقبض على المتحرش، الذي تظهر بعض ملامحه.