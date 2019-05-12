أمانة الرياض : أزلنا 27 ألف ملصق مخالف .. ومواطنون يتساءلون: “وما الفائدة  بلا عقوبة؟”

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم، مع بيان إحصائي مقتضب نشرته أمانة منطقة الرياض حول إزالة ملصقات الشوارع المخالفة خاصة الإعلانية منها .

وتساءل الكثيرون منهم عن جدوى ما تصنعه الأمانة، طالما لا يتم معاقبة الفاعل أو محاولة منع هذه الأفعال من الأصل.

وأكدت الأمانة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنها ممثلة بالإدارة العامة للنظافة أزالت أكثر من ٢٧ ألف ملصق إعلاني مخالف خلال ١٠ أيام، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري في المدينة.

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وقال أحد المغردين ردا على الأمانة : “وش الفايده المفترض تعاقبون اللي حط الاعلان سبق بلغت عن ملصقات وبعد فترة طوويلة شلتوها وامس مريت من الاشارة ولقيت ملصق جديد!!

فيما استنكر آخرون عدم وجود عقوبات لردع من يفعل هذا و من جانبه قال مواطن آخر: “شكرا لجهودكم.. لكن: لن يبلغ البنيان يوما تمامه.. إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.. بدون عقوبات على من يضع الملصقات سيستمر الدوران في حلقة مفرغة.. مثلا هل بالامكان نظاما الغاء الرقم الظاهر في الاعلان للقضاء على هذه الظاهرة؟؟

و على مستوى آخر من التفاعل مع تلك القضية أكد متابعون عدم استجابة الأمانة لبلاغاتهم بشأن هذه الملصقات المخالفة و الاعلانات فيما قال مغرد : “لي 4 ايام اسوي بلاغات عن طريق تطبيقكم وخلال 10 دقايق من البلاغ يجيني رسالة انه تم التنفيذ ( طلب تنظيف الشارع ) المشكلة اتصل ب940 يقولي عندي صور من المقاول اقوله انا ارفع لك صور جديدة الان وارفع بلاغ جديد ويتقفل

وأضاف آخرمعلنا عن احتجاجه ” المهم شكاوي المواطنيين كم نسبة الاستجابه لها