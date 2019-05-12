شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة «استباقية».. هلاك 8 إرهابيين في القطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

هلك 8 إرهابيين أمس (السبت)، إثر إطلاقهم النيران على رجال الأمن، بعد تطويقهم خلال عملية أمنية استباقية نفذتها رئاسة أمن الدولة في القطيف بالمنطقة الشرقية قبل قيامهم بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية. وبحسب رئاسة أمن الدولة، فإنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، بعد أن رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكراً لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية، وفي ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباح أمس، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم 8 أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى. ولا تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهماتها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.

ووفق المصادر وشهود العيان فإن العملية الاستباقية لم تستغرق أكثر من 120 دقيقة، إذ بدأت في العاشرة صباحا واستمرت حتى الثانية عشرة ظهرا، سمع خلالها دوي إطلاق النار، فيما استمر وجود الدوريات الأمنية حتى السادسة عصرا، ومُنعت حركة السيارات المؤدية لجزيرة تاروت عبر شارع الرياض سواء من شارع كورنيش القطيف أو الأحياء المجاورة، كما فرض طوق أمني على شارع أحد، الذي يعتبر أحد الشوارع الرئيسيّة المؤدية إلى بلدة تاروت.