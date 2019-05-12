شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة سائقة الخبر.. القبض على متحرش بسيدة في محل بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

بعد أقل من 24 ساعة من القبض على شاب تحرش بفتاة خلال قيادتها مركبتها في الخبر، أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بشخص تحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحلات التجارية في الدمام، بعد ساعات من توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب بسرعة القبض على الشاب، بعد التثبت من مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع أخيرا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتحرش، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن إعلان شرطة المنطقة يأتي تأكيداً على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وأظهرت كاميرات مركز التسوق تحرش الشاب بالسيدة عن طريق الالتصاق بها عنوة، أثناء مرور السيدة أمامه في طريقها للخروج من مركز التسوق بعد الانتهاء من شراء بعض الحاجات.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فإن الحادثة وقعت مساء (الأربعاء) الماضي ما بين الساعة 10:00 و10:30، أثناء وجود زوج السيدة في أحد المستشفيات الأهلية بالدمام وذهاب السيدة إلى مركز التسوق المجاور للمستشفى الأهلي، حينها دخل الرجل للمركز وتحرش بالسيدة.

Advertisements

وعلمت "الخليج 365" أن زوج السيدة تقدم بشكوى رسمية للشرطة ضد الرجل، وسجل بلاغا رسميا لدى شرطة جنوب الدمام بغرض متابعة القضية.

كما ناشد الزوج الجميع بإيصال قضية التحرش بزوجته عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «تكفون وصلوها للنائب العام»، مطلقا سلسلة تغريدات تحت عنوان «تحرش جنسي».

وشددت النيابة العامة في بيانها على أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وكانت شرطة الشرقية ألقت القبض على المتحرش بسائقة الخبر مساء أمس الأول (الجمعة)، وأكد الرقيطي أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شخص بتصرفات غير لائقة تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الـ3 من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن السعودية بدأت العام الماضي بتطبيق نظام جديد لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن فرض عقوبات مشددة، إذ يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن ما لا يزيد على عامين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، إضافة إلى ذلك فإن النظام يعاقب كل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليهم، إضافة إلى حفظ حق الجهات المختصة.