شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخرجات للملاحة الجوية بين المملكة والإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ناقشت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) مع قطاع خدمات الملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، تحت مظلة برنامج العمل التنفيذي في مجال الملاحة الجوية في مركز المراقبة الإقليمي، أهم ما توصلت إليه مخرجات فرق العمل الثلاثة المنبثقة عن برنامج العمل التنفيذي.

وشملت المخرجات، مجموعة العمل لإدارة الحركة الجوية ونظم الملاحة الجوية، ومجموعة عمل المعلومات الملاحية، ومجموعة عمل السلامة، علاوة على سير العمل في المبادرات المدرجة ضمن مهام فرق العمل المشار إليها.

وتطرق الاجتماع الثاني بين الطرفين، في جدة، أمس (السبت)، لمجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية في مجالات الملاحة الجوية والمتعلقة بإدارة الحركة الجوية، وإدارة المعلومات الملاحية، ونظم الملاحة الجوية، وسلامة الحركة الجوية بالإضافة إلى تدريب المراقبين الجويين، وتقديم عرض حول برامج التدريب لدى الأكاديمية السعودية للطيران المدني.