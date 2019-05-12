شكرا لقرائتكم خبر عن فريق لحصر العقارات المنزوعة في جبل عمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

اتفق رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد العقلا، مع الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر ياسر الشريف، على تكوين فريق عمل لحصر جميع العقارات المنزوعة وغيرها وفقاً لنظام الهيئة، وتمكين اختصاصها، والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبحث العقلا، أمس (السبت)، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون مع شركة جبل عمر ممثلة بالشريف، بحضور مساعد الرئيس عبدالعزيز الحسين، والمستشار القانوني عبدالعزيز اللحيدان، والأمين العام للمجلس المكلف عماد الجعوان.