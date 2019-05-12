أمير الشرقية يرعى احتفالية «ترميم» السنوية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مساء اليوم الاحتفالية السنوية لجمعية ترميم الخيرية بالدمام. يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مساء اليوم الاحتفالية السنوية لجمعية ترميم الخيرية بالدمام. واعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي رعاية أمير المنطقة الشرقية للحفل استمراراً لدعمه للجمعية وأنشطتها المختلفة، مشيراً إلى أن الاحتفالية تتضمن تكريم الداعمين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جامعة الدمام وأمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعي والهيئة السعودية للمهندسين وشركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده الداعمين للجمعية، إضافة لعرض ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي.



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