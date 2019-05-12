شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفعاليات السياحية بدومة الجندل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ينظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف اعتباراً من اليوم عدداً من الفعاليات بجوار المتحف الإقليمي بمحافظة دومة الجندل، بمشاركة أمانة المنطقة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأوضح أمين عام المجلس مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر إبراهيم العلي أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي لإبراز معالم منطقة الجوف ومحافظة دومة الجندل لما تحظى به من طراز عمراني مختلف يعمل على جذب الزوار، ويعطي طابعاً تاريخياً مميزاً للفعاليات الموجهة للعائلة، مشيراً إلى الشراكة البناءة مع بلدية دومة الجندل في تنظيم هذه الفعاليات التي تشتمل على جلسات رمضان زمان، وأشعار رمضانية، ومرسم للفنانات الجوفيات، ومرسم الأطفال، والألعاب الشعبية، ومعارض المنتجات الأسرية، ومحاضرات التوعية الغذائية، داعياً للاستمتاع بالأجواء الرمضانية يومياً من الساعة العاشرة والنصف وحتى الحادية عشر والنصف.